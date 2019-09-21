Четыре комплекта наград нашли обладателей в предпоследний день ЧМ по борьбе в Нур-Султане

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре комплекта наград в весовых категориях 70,74,92 и 125 кг нашли обладателей в предпоследний день ЧМ по вольной борьбе в Нур-Султане, сообщает корреспондент БЕЛТА

Сразу две из четырех наград высшей пробы выиграли российские спортсмены Давид Баев (70 кг) и Заурбек Сидаков (74 кг). Баев в финале уверенно победил ставшего бронзовым призером казахстанца Нуркожу Каипанова – 14:2. Бронзовые медали на счету Йонеса Алиакбара Эмамичогаеи из Ирана и Магомедмурада Гаджиева из Польши.

Сидаков в решающей схватке поверг преставителя Италии Франка Чамизо-Маркеса. Американец Джоржан Барроуз и Зелимхан Хаджиев из Франции выиграли бронзу.

В весе 92 кг не было равных американцу Джайдену Майклу Тибори Коксу, у иранца Алирезы Каримимимчиани – серебро. Россиянин Алихан Джабраилов и Ираклий Мцицури из Грузии привезут домой бронзовые награды.

В самом престижном весе 125 кг, грузин Гено Петриашвили выиграл в финале у принципиального оппонента, турка Тахи Акгюля лишь по дополнительным показателям при счете 6:6 после двух периодов. У узбека Хасанбоя Рахимова и украинца Александра Хотяновского бронзовые медали.

Белорусские "вольники", выступавшие в данных весовых категориях выбыли задолго до медальных поединков-0-.