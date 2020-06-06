Четыре матча состоятся сегодня в чемпионате Беларуси по футболу

Во время тренировки брестских динамовцев накануне встречи с "Минском". Фото ФК "Динамо-Брест"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня состоятся четыре матча 12-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них футболисты "Слуцка" примут на своем поле жодинское "Торпедо-БелАЗ" (начало в 14.00). В предыдущем туре торпедовцы у себя дома обыграли "Смолевичи" (2:1), а "Слуцк" в гостях уступил "Минску" (0:1).

На столичном стадионе "Трактор" футболисты "Ислочи" встретятся с гостями из брестского "Руха" (начало в 16.00). На прошлой неделе оба соперника потерпели поражения: "Ислочь" уступила в Борисове местному БАТЭ (0:1), а "Рух" крупно проиграл землякам из брестского "Динамо" (1:4).

В Мозыре местная "Славия" сыграет с гродненским "Неманом" (начало в 18.00). В 11-м туре мозыряне в Бобруйске одержали волевую викторию над "Белшиной" (3:2), а гродненские футболисты тоже в гостях были сильнее "Городеи" (2:0).

В последнем сегодняшнем поединке действующий чемпион страны брестское "Динамо" примет на своей арене футболистов "Минска" (начало в 20.00).

Во время тренировки брестских динамовцев накануне встречи с "Минском". Фото ФК "Динамо-Брест"

Встречи в Слуцке, Минске и Бресте телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

В стартовом матче 12-го тура "Смолевичи" одержали первую победу в этом первенстве, обыграв гостей из "Городеи" с крупным счетом 4:1.

"Смолевичи" разгромили "Городею", одержав первую победу в нынешнем чемпионате Беларуси Принимая городейцев на поле борисовского городского стадиона, подопечные Александра Бразевича уже в первом тайме дважды поразили ворота Игоря Довгялло.

Лидер чемпионата борисовский БАТЭ свой матч 12-го тура проведет 7 июня в гостях у "Витебска". Также в воскресенье бобруйская "Белшина" примет на своем поле минское "Динамо", а в Солигорске местный "Шахтер" встретится со столичным "Энергетиком-БГУ".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 25 очков (11 матчей), "Энергетик-БГУ" - 22 (11), "Торпедо-БелАЗ" - 21 (11), "Шахтер" - 21 (11), "Слуцк" - 17 (11), "Динамо" (Брест) - 16 (11), "Ислочь" - 15 (11), "Славия" - 15 (11), "Неман" - 14 (10), "Рух" - 14 (11), "Витебск" - 14 (11), "Минск" - 13 (9), "Динамо" (Минск) - 13 (11), "Городея" - 12 (12), "Смолевичи" - 7 (11), "Белшина" - 3 (11).

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-