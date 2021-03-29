Четыре медали выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре награды выиграли белорусские спортсменки на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Бронзовую награду в многоборье завоевала Алина Горносько. Эту медаль ей принесла оценка 96,150 балла. В шаге от пьедестала остановилась еще одна представительница Беларуси Анастасия Салос - 93,250 балла.

Золото в многоборье выиграла израильская спортсменка Линой Ашрам - 98,450 очка. Второе место заняла болгарская грация Боряна Калейн - 98,250 пункта.

Еще три серебряные награды белоруски завоевали в финалах отдельных видов.

В композиции с обручем ярко проявила себя Анастасия Салос, завоевавшая серебро с оценкой 26,100 балла. Медаль аналогичного достоинства пополнила ее коллекцию наград и после выступления с лентой - 21,600 балла. Оба раза опередить белорусскую спортсменку смогла лишь Боряна Калейн.

Еще одно серебро выиграла для сборной Беларуси Алина Горносько. Она стала второй в композиции с мячом - 25,850 балла. Больше набрала лишь израильтянка Линой Ашрам (26,500).

В Софии выступали грации из 37 стран. Впереди у гимнасток второй в сезоне этап Кубка мира, который состоится 16-18 апреля в Ташкенте.-0-