Четыре медали выиграли белорусские конькобежцы на студенческом ЧМ в Амстердаме

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре медали выиграли белорусские конькобежцы на чемпионате мира среди студентов, который завершился в Амстердаме (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее удачно планетарный форум сложился для Игната Головатюка: белорус выиграл две серебряные медали в стартах на 500 м и 1000 м. В обоих видах программы победу праздновал Ямато Мацуи, а бронзовые медали достались его соотечественнику Ватару Морисиге.

В забегах на 1500 м у мужчин бронзовую награду выиграл еще один белорус Виктор Руденко. Он пропустил вперед себя поляка Мартина Батянека, выигравшего золото, и серебряного призера из России Александра Подольского.

Не остались в Амстердаме без медалей и представительницы женской сборной. В командном преследовании бронзу выиграли Анна Ковалева, Анна Нифонтова и Евгения Воробьева. Впереди белорусок финишировали дружины Нидерландов и Польши.

Заключительный день студенческого мирового форума был отменен в связи с пандемией коронавируса. Нидерланды стали очередной европейской страной, которая запретила массовые мероприятия с количеством участников более 100.-0-