Четыре серебра выиграли белорусские гимнастки в заключительный день этапа Гран-при в Москве

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре серебряных медали выиграли белорусские спортсменки в заключительный день этапа Гран-при по художественной гимнастике в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финалах отдельных видов индивидуальных состязаний дважды отличилась Анастасия Салос, еще две медали на счету команды в групповых упражнениях.

Анастасия Салос после неудачи в многоборье, где она заняла 12-е место, смогла порадовать поклонников своего таланта в финалах отдельных видов. Так, в упражнениях с мячом белорусская спортсменка заработала за свою программу оценку 22,450 балла. Опередить ее смогла лишь титулованная россиянка Дина Аверина, на счету которой 23,150 балла. Бронза у еще одной россиянки Лалы Крамаренко (22,350). Работу Анастасии Салос с обручем судьи также оценили весьма высоко (23,450). Эта оценка позволила ей выиграть еще одну серебряную медаль. Золото на счету россиянки Екатерины Селезневой (24,400). Бронза у ее соотечественницы Дарьи Трубниковой (21,800).

Оценка 32,100 очка принесла белорусским "групповичкам" второе место в упражнениях с пятью мячами. Впереди оказались лишь россиянки (33,900). Третье место у команды Узбекистана (31,650). Второе серебро обрело белорусскую прописку после их выступления с обручами и булавами. Белоруски, заработав 31,250 балла, пропустили вперед лишь россиянок (34,150). Команда Узбекистана стала третьей (29,150).

Таким образом, белорусские "художницы" выиграли на этапе Гран-при шесть серебряных наград. Напомним, что в состязаниях по программе многоборья отличились белорусские "групповички" Анастасия Рыбакова, Анна Швайба, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич, Карина Ермоленко и Лолита Мацкевич. Еще одно серебро выиграла в многоборье Алина Горносько, выступавшая на международном турнире, который был включен в программу турнира Гран-при.

Стартовый в олимпийском сезоне этап Гран-при проходил 7-9 февраля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве и собрал граций из 37 стран. -0-