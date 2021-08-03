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03 августа 2021, 07:28

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева празднует юбилей

Дарья Домрачева. Фото из архива
Дарья Домрачева. Фото из архива

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лучшей белорусской биатлонистке, четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой исполняется 35 лет.

Дарья Домрачева родилась 3 августа 1986 года в Минске. В 1990 году она с родителями-архитекторами уехала в сибирский город Нягань. Сначала Даша увлекалась баскетболом, а в 1992 году вместе со старшим братом начала заниматься лыжами. В биатлон Дарья пришла в возрасте 13 лет, ее первым наставником стал Альберт Мусин. Дарья все летние каникулы проводила в Беларуси у своих родственников, в 2003 году семья вернулась в Минск.

Начало спортивной карьеры Дарьи могло сломить кого угодно. В 2004 году, когда она еще выступала за Россию, руководство российского Союза биатлонистов отчислило ее из сборной с очень обидным вердиктом - бесперспективная. И это притом, что она была неоднократной чемпионкой страны среди юниорок. Однако Даша не сдавалась и вскоре стала выступать за родную страну. И именно в Беларуси добилась потрясающих спортивных результатов. Первые успехи пришли на юниорском чемпионате планеты 2005 года в финском Контиолахти. Там будущая прима биатлона стала чемпионкой в спринте и в гонке преследования. Дебют Домрачевой на взрослом Кубке мира состоялся 1 декабря 2006 года в шведском Эстерсунде - в спринтерской гонке она заняла довольно высокое для новичка 16-е место.

Впервые на пьедестал почета этапов Кубка мира Дарья поднялась 16 января 2009 года, заняв 3-е место в спринтерской гонке в немецком Рупольдинге. В том же году на чемпионате мира в Пхенчхане она поставила рекорд по количеству отыгранных мест в гонке преследования среди женщин - после 53-го места в спринте поднялась на 48 позиций и едва не достигла подиума. В сезоне 2009/2010 Дарья Домрачева впервые стала победительницей гонок на кубковых этапах - в Контиолахти 13 марта была лучшей в спринте, а на следующий день выиграла гонку преследования. Всего за долгие годы спортивной карьеры Дарья Домрачева 81 раз поднималась на пьедестал почета в личных гонках: у нее 34 первых места, 23 вторых и 24 третьих. В 2015 году Дарья стала лучшей по итогам Кубка мира, завоевав главный приз - Большой хрустальный глобус. На чемпионатах планеты завоевала две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Кроме того, у нее два золота чемпионата Европы и одно на Универсиаде.

Особняком в наградном списке стоят главные старты - Олимпийские игры. Медальный отсчет Дарья Домрачева начала в Ванкувере в 2010 году, завоевав бронзу в самой сложной дисциплине - индивидуальной гонке на 15 км. Пик олимпийских достижений белорусской примы биатлона пришелся на Сочи, где в 2014 году она выиграла три награды высшей пробы (преследование, индивидуальная гонка, масс-старт). За выдающиеся достижения на сочинской Олимпиаде Дарья Домрачева была удостоена звания "Герой Беларуси". На Играх в Пхенчхане в 2018 году вместе с подругами по эстафетной команде завоевала свое четвертое олимпийское золото. Эта победа сделала ее самой титулованной биатлонисткой в мире.

25 июня 2018 года Дарья Домрачева официально объявила о завершении активной спортивной карьеры. 18 февраля 2019 года ее проводили из большого спорта. Церемония прошла в спорткомплексе "Раубичи" после фестиваля "Гонка легенд", идейным вдохновителем которого является сама биатлонистка. В фестивале приняли участие известные биатлонисты, добившиеся значительных побед в спортивной карьере. Одним из самых титулованных участников был супруг Дарьи восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Проводы завершились красочным лазерным шоу, салютом и долгими овациями болельщиков.

В 2019 году Дарья стала лауреатом межгосударственной премии "Звезды Содружества".

В сентябре 2019 года Дарья Домрачева подписала контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и начала подготовку сборной этой страны к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

В 2020 году четырехкратная чемпионка вошла в состав жюри конкурса по разработке талисмана к чемпионату мира по хоккею 2021 года.

Помимо спорта Дарья всегда очень серьезно относилась и к другим сферам жизни. У нее два высших образования, полученных в Белорусском государственном экономическом университете: она защитила диплом по теме "Реклама в индустрии туризма", а спустя время окончила обучение по хозяйственному праву.

На личном фронте у Домрачевой так же все в порядке - она замужем за величайшим биатлонистом всех времен норвежцем Уле-Эйнаром Бьерндаленом. У звездной пары 1 октября 2016 года в Минске родилась дочь Ксения. Теперь именно семья стала главным приоритетом для Дарьи Домрачевой.

30 июля 2021 года на экраны вышел второй фильм проекта "Правила жизни белорусских спортсменов". Героиней сюжета стала четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева, которая в фильме поделилась своими секретами, как добиться успеха, оставаться позитивным и заряженным на борьбу человеком в любых ситуациях.-0-

Виктор Лукашенко поздравил Дарью Домрачеву с 35-летием

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