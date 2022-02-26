Четырьмя матчами сегодня возобновится футбольный чемпионат России

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА./ После двухмесячного перерыва сегодня возобновятся матчи футбольного чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральным поединком сегодняшнего игрового дня станет московское дерби между ЦСКА и "Спартаком". Еще один столичный клуб "Динамо" сыграет в гостях у аутсайдеров футболистов подмосковных "Химок". Футболисты "Сочи" примут на своей арене тульский "Арсенал", а "Нижний Новгород" сыграет у себя дома с "Уралом" из Екатеринбурга. Завтра в Грозном местный "Ахмат" будет соперничать с гостями из "Уфы". В понедельник, 28 февраля, лидер российского первенства "Зенит" примет в Санкт-Петербурге казанский "Рубин", в который недавно перешел 24-летний белорусский нападающий Виталий Лисакович, выступавший ранее в московском "Локомотиве".

Еще два поединка 19-го тура перенесены на неопределенный срок: "Ростов" - "Крылья Советов" (Самара), "Краснодар" - "Локомотив". Состав ростовчан этой зимой пополнил 29-летний белорусский полузащитник Александр Селява из минского "Динамо", в самарском клубе выступает 20-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа, цвета краснодарской команды защищает его 34-летний коллега по амплуа Александр Мартынович, а в "Локомотиве" играет белорусский полузащитник Кирилл Зинович, которому 5 марта исполнится 19 лет.

Положение в лидирующей группе после 18 туров: "Зенит" - 38 очков, "Динамо" - 36, "Сочи" - 31, ЦСКА - 30, "Краснодар" - 29, "Локомотив" - 28. Внизу турнирной таблицы "Химки" - 14 очков, 16 баллов имеет "Уфа". Список лучших бомбардиров возглавляет 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.-0-