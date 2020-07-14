Чикагский марафон-2020 отменен

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чикагский марафон 2020 года отменен из-за пандемии коронавируса. Такая информация размещена на официальном сайте спортивного мероприятия, сообщает БЕЛТА.

В состязаниях, которые должны были пройти 11 октября, планировали принять участие около 50 тыс. любителей бега и профессиональных спортсменов. Это не первый марафон серии World Marathon Majors, отмененный в этом году. Ранее из-за коронавируса были отменены старты в Бостоне, Нью-Йорке и Берлине. Токийский марафон прошел без участия спортсменов-любителей, забег в Лондоне пока перенесен с 26 апреля на 4 октября.

World Marathon Majors - серия ежегодных соревнований среди марафонцев, которая проводится с 2006 года. За участие в данных стартах, а также за выступления на чемпионатах мира и Олимпиадах спортсменам начисляются баллы. В рейтинг серии засчитываются два лучших результата за период подсчета очков. Победитель награждается денежным призом в размере $500 тыс.-0-