Число спортсменов на Олимпийских играх в Токио не будет сокращено - МОК

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио, перенесенных на следующий год, не планируют сокращать число участвующих в соревнованиях спортсменов на фоне пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции в японской столице заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, сообщает ТАСС.

"Число спортсменов не будет сокращено. Оно будет таким же. Но мы должны быть уверены, что Олимпийская деревня - это самое безопасное место в Токио", - сказал он.

В Олимпиаде должны принять участие около 11 тыс. спортсменов, а в Паралимпиаде - еще около 4,4 тыс. человек.

На текущей неделе Японию посетила делегация МОК во главе с президентом Томасом Бахом. 16 ноября Бах заявил, что МОК намерен взять на себя расходы, связанные с вакцинацией спортсменов перед Олимпиадой, если вакцина от коронавируса будет к тому времени доступна. При этом, по его словам, само наличие прививки не будет для атлетов обязательным условием участия в Играх.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены и теперь пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. В июне оргкомитет Игр выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения.-0-