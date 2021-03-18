"Чистые" легкоатлеты РФ вновь смогут выступать на международных стартах в нейтральном статусе

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновит выдачу нейтрального статуса никогда не нарушавшим антидопинговые правила российским спортсменам. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен, сообщает ТАСС.

"В моем отчете совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться, - сказал Андерсен. - Этот план - лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы. Президент организации Себастьян Коу призвал внимательно следить за реализацией плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы".

"Программа выдачи нейтрального статуса будет зависеть от того, как Всероссийская федерация легкой атлетики будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления. Это же касается десяти спортсменов, утвержденных для Олимпийских игр", - добавил глава рабочей группы World Athletics.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. 12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко. В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана.-0-