"Чижовка-Арена" с 1 мая начнет заключительный этап подготовки к II Европейским играм

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный культурно-развлекательный спортивный комплекс "Чижовка-Арена" с 1 мая начнет заключительный этап подготовки к старту II Европейских игр. Об этом рассказал сегодня журналистам в пресс-центре издательского дома "Беларусь сегодня" менеджер управления спортивными объектами фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Олег Кучмасов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На одном из самых крупных объектов предстоящего спортивного форума состоятся соревнования по дзюдо, в котором примут участие 400 атлетов. В августе 2018 года "Чижовка-Арена" уже принимала тестовые соревнования по этому виду спорта - European Judo Open. По словам Олега Кучмасова, организация турнира получила высокую оценку представителей Европейского союза дзюдо. "В августе 2018 года репетиция прошла успешно, многое уже готово. Необходимо лишь поработать над зонированием спорткомплекса: четко провести разделение разминочной зоны на малой арене, зоны награждения, соревновательной зоны. Принято решение, что во время II Европейских игр на арене организуют тренировочный лагерь для юных дзюдоистов со всего мира. Проезд и проживание ребят берет на себя Европейский союз дзюдо, необходимо все подготовить для занятий маленьких спортсменов. С 1 мая в "Чижовка-Арене" начнутся работы по установке LED-панелей, будут закреплены необходимые баннеры, начнется брендирование комплекса к предстоящему старту", - рассказал он.

"Чижовка-Арена" на II Европейских играх примет также соревнования по каратэ, которые пройдут с 29 по 30 июня после завершения турнира по дзюдо. "Серьезных проблем не возникнет, дирекцией разработан специальный план по переоборудованию арены в короткий срок", - отметил Олег Кучмасов.

II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-