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04 января 2020, 18:21

Член совета директоров Федерации хоккея США рассказал об американской модели развития молодых игроков

Фото ФХБ
Фото ФХБ

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Член совета директоров Федерации хоккея США Рон Де Грегорио на конференции "Рождественский хоккейный форум" в штаб-квартире НОК Беларуси рассказал об американской модели развития молодых игроков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Основной посыл презентации американского специалиста таков, что юные хоккеисты в первую очередь должны получать удовольствие от игры в хоккей, а искусственное создание конкурентной среды в таком возрасте может привести к оттоку детей из спорта.

Более 10 лет назад Федерация хоккея США отказалась от классической модели подготовки хоккеистов, начав уделять большее внимание специфике развития ребят разных возрастов. Игра на половину площадки, отсутствие счета до определенного возраста уже давно практикуются в американских хоккейных школах. "Мы постарались поделиться теми соображениями и идеями, которые считаем действительно важными и полезными для развития мирового хоккея. В первую очередь в том, что касается развития молодых игроков. Мы показали, как у себя в стране пытаемся влиять на родителей, тренеров с тем, чтобы тренировочный процесс молодых хоккеистов стал еще более продуктивным. Важно понимать, что юниоры - это не просто маленькие мужчины или женщины. Они растут, формируются, и это очень важно учитывать в работе", - отметил Рон Де Грегорио.

Кроме того, на конференции специалисты из США, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Бельгии, Китая, ОАЭ, Кувейта, Беларуси и других стран обсудили темы спортивного маркетинга, безопасности во время тренировок, восстановления после травм, внедрения программ тренировок с учетом возрастных особенностей, вопросы подготовки вратарей на примере швейцарской школы.

Форум проводится Федерацией хоккея Беларуси во время Рождественского турнира любителей хоккея второй год подряд.-0-

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