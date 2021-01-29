ЧМ-2021 по фигурному катанию пройдет в Стокгольме 22-28 марта

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию в Стокгольме пройдет в ранее назначенные сроки. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает БЕЛТА.

Планетарный форум в столице Швеции состоится 22-28 марта.

Опасения по поводу проведения турнира были связаны с пандемией коронавируса. Ранее по этой причине были отменены чемпионат мира - 2020 в Монреале (Канада), а также чемпионат Европы и юниорское планетарное первенство.

В соответствии с ранее намеченным планом должны пройти чемпионаты мира по конькобежному спорту (11-14 февраля в Херенвене, Нидерланды) и по шорт-треку (5-7 марта в Дордрехте, Нидерланды).-0-