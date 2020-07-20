ЧМ-2021 по стрельбе из лука пройдет в США

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация стрельбы из лука опубликовала календарь соревнований на 2021 год. Согласно информации на официальном сайте организации, чемпионат мира на открытом воздухе пройдет в Янктоне (США), сообщает БЕЛТА.

Планетарный форум пройдет в США 19-26 сентября. Молодежное первенство мира состоится в Перте (Австралия) с 11 по 17 октября.

На 2021 год запланированы три этапа Кубка мира: в Гватемале 19-25 апреля, Шанхае 17-23 мая и Париже 22-27 июня. Место проведения финала Кубка мира, намеченного на сентябрь-октябрь следующего года, станет известно позднее.

Ожидается, что старты будут проходить в обычном режиме. Впрочем, учитывая мировую эпидемиологическую обстановку, соревновательный календарь может быть скорректирован, предупреждает Международная федерация стрельбы из лука.

Чемпионаты мира по стрельбе из лука проводятся с 1931 года. По числу завоеванных наград лидируют спортсмены США (63 золотые, 37 серебряных и 32 бронзовые награды), Республики Корея (59-27-25) и Швеции (18-20-20). Белорусская команда впервые выступила самостоятельной дружиной на планетарном форуме в 1993 году. В активе наших лучниц - серебряная медаль, выигранная на ЧМ-2013 в Белеке. Анна Марусова, Екатерина Тимофеева и Елена Толкач отличились в женских командных состязаниях.-0-