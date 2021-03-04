ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме состоится в запланированные сроки

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз конькобежцев (ISU) не стал переносить чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция). Состязания сильнейших фигуристов планеты состоятся 22-28 марта. Такая информация содержится на официальном сайте ISU, сообщает БЕЛТА.

Принято также решение, что планетарный форум в столице Швеции будет носить статус отборочного на Олимпиаду 2022 года в Пекине (Китай).

Практически все национальные федерации подтвердили участие своих спортсменов в турнире. Впрочем, тем, кто не выполнит необходимый для участия в главных стартах четырехлетия квалификационный норматив, будет предоставлен шанс на ежегодном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия). Решено также не менять расписание командного чемпионата мира, который запланирован на 15-18 апреля в Осаке.-0-