ЧМ по хоккею отменили из-за коронавируса

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменен, сообщила Международная федерация хоккея (IIHF).

Решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19. Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что ЧМ в Цюрихе и Лозанне не может состояться.

"Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус - это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока отложить спорт и поддержать как госорганы, так и хоккейную семью", - сказал президент IIHF Рене Фазель.

Кроме того, отложен Конгресс IIHF 2020 года, который должен был состояться в Цюрихе с 21 по 23 мая. В сообщении Международной федерации хоккея отмечается, что нет возможности перенести турнир этого года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год - это вопрос, который должен обсуждаться в рамках конгресса с учетом того факта, что страны-организаторы следующих чемпионатов мира определены до 2025 года. Поэтому решение не будет принято до следующего конгресса организации.

Турнир должен был пройти 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне.-0-