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Спорт
23 июня 2020, 16:24

ЧМ по каратэ в Дубае перенесен на 2021 год

Фото Inside The Games
Фото Inside The Games

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по каратэ в Дубае, который должен был пройти 17-22 ноября 2020 года, перенесен на год из-за пандемии коронавируса, сообщает порталInside The Games.

Решение было принято на заседании исполкома Всемирной федерации каратэ (WKF). Перенос состязаний стал итогом интенсивных консультаций с организаторами и местными властями ОАЭ. "Это было непростое решение, но событие такого масштаба и значимости, как наш чемпионат мира, не могло пройти, как запланировано, без достаточных гарантий в силу текущих обстоятельств", - отметил президент WKF Антонио Эспинос. Также он добавил, что подобное происходит впервые за 50 лет проведения чемпионатов мира в данном виде единоборств. "Я уверен, что турнир в 2021 году продолжит выдающийся прогресс в проведении наших чемпионатов мира, и в Дубае будет написана новая захватывающая глава нашей истории", - добавил президент WKF.

Из-за смещения чемпионата мира-2021 произошел сдвиг на год аналогичного турнира 2023 года, который в 2022 году должен был принимать Будапешт. Теперь планетарные форумы будут проводиться в нечетные годы.

Последний чемпионат мира по каратэ проходил в Мадриде в 2018 году. Лучшими в белорусской команде стали Мария Алексеева (68 кг; женское кумитэ) и Антон Исаков (84 кг; мужское кумитэ), занявшие пятые места в итоговом протоколе. Борисовчанка в поединке за бронзу уступила Ламие Матуб из Алжира, а новополочанин оступился на аналогичной стадии турнира в противоборстве с турком Угуром Акташем. -0-

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