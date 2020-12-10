ЧМ по легкой атлетике в закрытых помещениях перенесен

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по легкой атлетике в закрытых помещениях в китайском Нанкине перенесен на март 2023 года в связи с пандемией коронавируса. Такое решение принято Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Планировалось, что турнир пройдет в марте 2021 года. Однако в международной федерации посчитали зимний календарь слишком насыщенным и приняли решение провести ЧМ в 2022 году в Белграде, а в 2023-м - в Нанкине, учитывая работу, проделанную китайской стороной при подготовке к соревнованиям.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Нанкине перенесен во второй раз. Изначально соревнования в календаре были запланированы с 13 по 15 марта 2020 года. С 2004 года чемпионаты мира по легкой атлетике в закрытых помещениях проходят по четным годам.-0-