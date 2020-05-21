ЧМ по плаванию на короткой воде перенесен на декабрь 2021 года

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде состоится в декабре 2021 года. Такая информация размещена на официальном сайте Международной федерации плавания (FINA), сообщает БЕЛТА.

Изначально планетарный форум на короткой воде (в 25-метровом бассейне) должен был пройти в ОАЭ в декабре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса было решено перенести состязания на год. Новые даты проведения первенства в Абу-Даби - с 13 по 18 декабря 2021 года.

"На протяжении нескольких недель мы вели активные консультации с властями ОАЭ по поводу проведения чемпионата мира. Считаем, что приняли оптимальное решение в сложившейся ситуации", - заявил президент FINA Хулио Маглионе в интервью пресс-службе организации.

Напомним, ранее FINA перенесла на 2022 год чемпионат мира по водным видам спорта, изначально запланированный на 2021 год в Японии. Решение было принято после переноса Игр в Токио на лето 2021 года.-0-