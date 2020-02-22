ЧМ по современному пятиборью перенесен из КНР в Мексику из-за коронавируса

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с эпидемией коронавируса в Китае чемпионат мира по современному пятиборью перенесен в Мексику. Такое решение принято руководством Международного союза современного пятиборья (UIPM), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мировое первенство должно было пройти с 25 по 31 мая в китайском Сямыне, а теперь в те же сроки турнир примет мексиканский Канкун. Планируется, что Самынь станет хозяином чемпионата планеты по современному пятиборью в 2022 году.

Ранее в связи с коронавирусом в Китае был отменен чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях. Кроме того, из-за опасности заражения отложен китайский этап "Формулы-1", а также этапы мировой серии по регби-7 в Гонконге и Сингапуре.-0-