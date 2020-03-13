ЧМ среди студентов по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Заславле 21-23 августа

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. IX чемпионат мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ, организуемый под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU), пройдет в Заславле 21-23 августа, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы соревнований.

Базой для проведения турнира станет Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта. Участие в чемпионате примут более 400 представителей студенческого спорта из Беларуси, Австралии, Аргентины, Китая, Хорватии, Чехии, Кипра, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Великобритании, Германии, Венгрии, Ирана, Италии, Японии, Польши, Португалии, ЮАР, Словакии, Украины, США.

Ожидается, что к участникам также присоединится команда России. В составе белорусской сборной 22 спортсмена. Всего на чемпионате будет разыграно 28 комплектов медалей. Талисманом форума стал енот-полоскун по имени Zheuzhyk (Жэўжык). "Жэўжык получил свое имя в честь одного из персонажей белорусской мифологии - покровителя рек. Он символизирует доброжелательность белорусского народа и игривость, свойственную молодежи, как хозяин водных пространств отлично справляется с любым водным занятием", - пояснили организаторы состязаний.

Беларусь уже имеет опыт проведения чемпионатов мира среди студентов под патронажем FISU. В 2014 году в Заславле прошел VI чемпионат мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ, в 2018-м на ледовой арене "Минск-Арены" - IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту.

Организаторами IX чемпионата мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ выступают Министерство образования, Министерство спорта и туризма, Минский областной исполнительный комитет, Минский городской исполнительный комитет, Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов, Белорусская ассоциация каноэ и Белорусская ассоциация студенческого спорта.-0-