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Citius, Altius, Fortius! В Минск приезжает крупнейшая частная коллекция олимпийских наград

Спорт 06.06.2019 | 10:18
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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С 21 июня по 14 июля жители и гости столицы смогут увидеть крупнейшую частную коллекцию олимпийских наград и медалей. Олимпийская коллекция Владимира Потанина приедет в Минск специально к II Европейским играм. Широкой публике выставка будет представлена впервые.

До Европейских игр осталось меньше месяца: 21 июня Беларусь примет самое масштабное спортивное мероприятие континента. Вся страна будет ждать новых медалей от наших белорусских спортсменов, а в преддверии Европейских игр самое время вспомнить о прошлых спортивных достижениях на международной арене. Специально к старту грандиозного спортивного события в Минск впервые привезут Олимпийскую коллекцию Владимира Потанина – большое частное собрание олимпийских наград со всех уголков планеты.

Олимпийская коллекция — это уникальное собрание артефактов всех олимпиад, начиная с первых игр современности, прошедших в 1896 году в Афинах, и заканчивая XXIII зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане 2018 года. Коллекция включает около 400 экспонатов. Среди них — золотые, серебряные, бронзовые и памятные медали, факелы, дипломы призеров и участников, почетные знаки, кубки, статуэтки и горны Игр разных лет.

Аукционная стоимость наградных медалей — от 2 тыс. до 250 тыс. долларов Самые дорогие из них — именные. Факелы стоят от 1,5 тыс. до 170 тыс. долларов — цена зависит от раритетности факела. Например, к Играм в Альбервиле 1992 года было выпущено всего 100 факелов. Их дизайн разработал Филипп Старк, который считается культовой фигурой в мировом дизайне. Есть в коллекции и четыре кубка чемпиона, самый дорогой из которых был выпущен к Играм в Париже 1924 года.

Коллекция известного российского предпринимателя Владимира Потанина приобщает нас к истории и наследию спортивного движения и олимпизма. В 2019 году ее решили сделать доступной для широкой публики. Минск станет отправной точкой выставочного проекта, далее Олимпийская коллекция отправится в международное турне и будет представлена на XXXII летних Олимпийских играх в Токио (Япония, 2020), XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай, 2022), XXXIII летних Олимпийских играх в Париже (Франция, 2024) и других крупных спортивных мероприятиях.

Реализацией серии выставочных проектов занимается команда Российского международного олимпийского университета (РМОУ) во главе с ректором университета академиком Львом Белоусовым.

"Мы рассматриваем коллекцию олимпийских артефактов Владимира Потанина как своего рода передвижную выставку истории олимпийского движения, примеров торжества духа спортивного благородства, духа честного соперничества и дружбы, синтеза образования, культуры, науки и спорта. Символично, что Первая публичная выставка состоится в прекрасной Республике Беларусь, с которой мы – РМОУ – поддерживаем партнерские отношения. Для нас это большая честь. Среди наших выпускников немало белорусских специалистов", – отмечает ректор РМОУ Лев Белоусов.

В Минск приедет наиболее интересная с исторической точки зрения часть коллекции. На выставке будут представлены награды Олимпийских игр первой половины ХХ века, включая первую Олимпиаду современности 1896 года в Афинах и ХV Олимпийские игры в Хельсинки 1952 года, в которых впервые приняла участие сборная СССР. Кроме этого, коллекция содержит олимпийские объекты трех значимых для нашей страны олимпиад последних десятилетий. Это XXII Олимпийские игры 1980 года, на которых в белорусской столице на стадионе "Динамо" был зажжен олимпийский огонь. Игры 1994 года в Лиллехаммере, на которых бывшие советские республики впервые участвовали как отдельные команды. И зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи, к пятилетию которой приурочено открытие олимпийского выставочного проекта. В Минске открытие выставки пройдет при поддержке Мингорисполкома и Музея истории города Минска.

"Проведение Европейских игр – большое достижение для нашей страны. В этом году жизнь столицы как никогда насыщена культурными событиями. И мы, безусловно, рады тому, что город привлекает проекты международного масштаба, такие как Олимпийская коллекция. Открытие в Минске олимпийской выставки – это еще одно подтверждение неразрывной связи культуры и спорта. Ретроперспектива олимпийского движения, несомненно, имеет большую историческую и художественную ценность, а возможность прикоснуться к спортивным победам прошлых лет вдохновляет всех нас на покорение новых вершин", – отмечает главный специалист отдела учреждений культуры и культурно-просветительской работы Мингорисполкома Марина Ясюк.

Олимпийская выставка откроет свои двери 21 июня в здании Минской городской ратуши и будет открыта до 14 июля. Олимпийская коллекция — это некоммерческий проект, его главная цель — дать людям вдохновляющий заряд перед знаковым спортивным событием, поэтому вход для всех желающих будет бесплатным. Посетители выставки смогут не только увидеть олимпийские реликвии, но и погрузиться в их историю. В этом им придут на помощь современные мультимедийные технологии. Каждый экспонат коллекции будет сопровождаться дополнительными текстовыми и видеоматериалами, которые позволят гостям приобщиться к истории олимпиад.

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Справочно: Владимир Потанин — известный российский предприниматель, общественный деятель и филантроп, основатель группы "Интеррос". Владимир Потанин является инициатором, вдохновителем и инвестором горного курорта "Роза Хутор", который был ключевым объектом Олимпийских игр в Сочи, а сейчас стал всесезонной точкой притяжения миллионов туристов со всего мира. Также предприниматель совместно с Олимпийским комитетом России и Минспортом Российской Федерации выступил соучредителем и единственным спонсором создания Российского международного олимпийского университета (РМОУ) — хранителя наследия Игр Сочи-2014 и ведущей мировой кузницы спортивных менеджеров, где уже обучились более 40 специалистов из Республики Беларусь. В 2019 году Владимир Потанин представил общественности свою коллекцию олимпийских наград, целью которой является приобщение широкой публики к идеалам и истории олимпийского движения. Коллекция постоянно расширяется, выставочные проекты коллекции будут представлены на всех крупнейших международных спортивных мероприятиях.

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