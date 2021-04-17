Cловенская спортсменка Тина Трстеняк выиграла золото ЧЕ по дзюдо в Португалии

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cловенская спортсменка Тина Трстеняк (весовая категория 63 кг) выиграла золото чемпионата Европы по дзюдо в Лиссабоне (Португалия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Олимпийская чемпионка из страны на Балканах последовательно одержала победы над представительницей Венрии Бригиттой Варга, полькой Агатой Оздоба-Блях, нидерландской спортсменкой Санне Вермеер и россиянкой Дарьей Давыдовой.
Представительница соседней страны в итоге стала серебряной медалисткой континентального форума в весе 63 кг. Бронзовые медали выиграли Санне Вермеер и еще одна словенка Андрея Лески.
В весе 70 кг у женщин не было равных спортсменке из Нидерландов Санне Ван Дайк. Серебро у француженки Марго Пино, а бронзовые медали достались Барбаре Тимо из Португалии и россиянке Мадине Таймазовой.-0-