20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Cловенский велосипедист Ян Тратник выиграл 16-й этап "Джиро д'Италия-2020", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап Удине - Сан-Даниэле-дель-Фриули протяженностью 229 км победитель, выступающий за команду Bahrain-McLaren, преодолел за 6 часов 4 мин. 36 сек. Второе место с отставанием на 7 секунд занял австралиец Бен О'Коннор из NTT Pro Cycling. Замкнул тройку сильнейших итальянец Энрико Баттальин из Bahrain-McLaren. Он уступил победителю 1 мин. 14 сек.

В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step со временем 65 часов 45 мин. 8 сек. Вторым идет нидерландский гонщик Вилько Келдерман, представляющий дружину Sunweb. Он отстает от обладателя розовой майки лидера на 17 сек. Третье место занимает австралиец Джей Хиндли, также выступающий за Sunweb. Он отстает от Жоао Алмейды на 2 мин. 58 сек.-0-