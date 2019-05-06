Cолигорский "Шахтер" поднялся на первое место в футбольном чемпионате Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" в заключительном матче 6-го тура победили "Ислочь" 1:0 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Солигорске прошла с преимуществом хозяев, но они лишь однажды сумели поразить ворота Егора Хаткевича. Победный мяч на 18-й минуте встречи забил Валерий Громыко.

Действующий чемпион страны борисовский БАТЭ не смог добиться успеха в гостях у футболистов "Городеи", уступив со счетом 0:1. Это второе поражение борисовчан в нынешнем первенстве. Также во второй раз проиграли минские динамовцы, уступившие на выезде "Слуцку" 1:2.

Результаты остальных встреч 6-го тура: "Гомель" - "Витебск" - 1:2, "Минск" - "Динамо" (Брест) - 1:2, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Славия" (Мозырь) - 1:2, "Торпедо" (Минск) - "Дняпро" (Могилев) - 0:1, "Неман" (Гродно) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 0:0.

Положение в группе лидеров после 6 туров: "Шахтер" - 15 очков, "Динамо" (Брест) - 14, БАТЭ - 12, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 11.-0-