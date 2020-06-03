Cовместной церемонии открытия Олимпиады и Паралимпиады в Токио не будет

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио отказались от рассмотрения возможности проведения совместных церемоний открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады в следующем году, сообщает ТАСС.

Изначально предполагалось, что такой шаг позволит сэкономить около $119 млн. Однако Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет выступили за проведение раздельных церемоний. В качестве основных аргументов они привели логистические трудности. Так, поскольку Паралимпиада проводится на месяц позже Олимпиады, паралимпийским спортсменам пришлось бы приехать в Японию гораздо раньше только на церемонию. Кроме того, возникли бы сложности с правами на телетрансляцию.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-