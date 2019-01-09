"Дакар-2019": экипаж Вязовича улучшил позиции вопреки аварии на финише второго этапа

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После прохождения второго этапа престижного ралли-рейда "Дакар-2019" экипаж под управлением Сергея Вязовича занял 11-ю строчку и 12-ю - в генеральной классификации (отставание от лидера 44 мин. 10 сек). При этом финиш выдался неудачным: за 200 м до финиша спецучастка на большой скорости грузовик угодил в песчаную ловушку и перевернулся. Такая информация размещена в Facebook белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто", сообщает БЕЛТА.

Члены экипажа целы, машина получила повреждения. На помощь Сергею Вязовичу пришли товарищи по команде - экипаж Алексея Вишневского.

По словам Сергея Вязовича, гонщики помнили, что в прошлом году на этом участке была точка и прямой спуск вниз. "Взяв точку, начали разгон к финишу, пытаясь выйти на максимальную скорость. Оказалось, за год ветер надул песок и появилась новая "ступенька". В итоге мы полетели не прямо, а переворачиваясь на правую сторону. Потом машина подпрыгнула и ударилась в землю верхним правым углом - шансов отрулить здесь не было", - отметил он и признал, что из-за этой ошибки было потеряно около 30 мин.

Несмотря на это, экипаж Вязовича улучшил свои позиции по сравнению с первым этапом, который он завершил 14-м с отставанием от лидера в 10 мин. 27 сек. Выиграл второй этап экипаж КамАЗа под управлением Эдуарда Николаева с результатом 3 часа 47 мин 51 сек. Грузовик Алексея Вишневского финишировал на 12-м месте, а в генеральной классификации передвинулся на 11-ю позицию (отставание от лидера 41 мин. 10 сек.). По результатам первого этапа он был девятым. Экипаж Александра Василевского переместился с 17-й на 13-ю строчку и занял такую же в генеральной классификации.

На втором этапе гонщики отправлялись из Писко в Сан Хуан де Маркона, общая протяженность маршрута составляла 554 км, длина спецучастка 342 км.

Марафон "Дакар-2019" проходит по территории Перу. Ралли-рейд займет 11 дней и завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через песчаные трассы с огромными дюнами и другими препятствиями.-0-