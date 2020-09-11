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11 сентября 2020, 08:10

"Даллас" добился второй победы над "Вегасом" в финале Западной конференции НХЛ

Фото NHL
Фото NHL

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Далласа" добились второй победы над "Вегасом" в финале Западной конференции НХЛ. Успех был достигнут ими в овертайме - 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовый период получился безголевым. Команды больше внимания уделяли борьбе на каждом сантиметре площадки. В плане бросков "золотые рыцари" выглядели впечатляюще, 12 раз угрожая воротам "звезд". "Даллас" свои атаки доводил до логической концовки лишь пять раз. Но вратари действовали безошибочно.

Второй период команды провели очень аккуратно, не допуская удалений. Однако до голевых ситуаций дело доходило крайне редко. Когда казалось, что все так и завершится без заброшенных шайб, инициативу взял защитник техасцев Джейми Олексяк, убежавший от оппонентов и пробивший Роберта Ленера за 17 секунд до сирены на перерыв.

Третий период начался с доминирования "Вегаса", игроки которого очень быстро оказались в большинстве пять на три. В итоге отличную возможность сравнять счет не упустил Ши Теодор. Шайба после его броска срикошетила от клюшки Радека Факсы, и Антон Худобин был бессилен.

Хорошим ответом на эту результативную атаку стал один из редких выпадов "звезд", когда инициативу в свои руки взял их капитан Джейми Бенн, вновь выведший свою дружину вперед броском с острого угла. Но за семь с небольшим минут до конца "золотые рыцари" все же смогли вновь сравнять счет.

Бросок Алекса Така пришелся в Марка Стоуна, и шайба прошла мимо выкатившегося из площади вратарской Антона Худобина. Протесты даласцев ничего не изменили. В овертайме свое слово сказал российский легионер "Старз" Александр Радулов, отличившись уже на 31-й секунде дополнительного времени.

В общей сложности россиянин забил уже четыре победных гола в этом плей-офф, что является вторым результатом в истории клуба из Техаса. Лучший результат только у Джо Ньюиндайка, который в 1999 году отличился целых шесть раз. Столько же взятий ворот, как и Александр Радулов, записал на свой счет легендарный Бретт Халл в 2000 году.

Таким образом, счет в серии до четырех викторий стал 2:1 в пользу "Далласа". Следующий матч финальной серии Западной конференции состоится 13 сентября.

В финале Восточной конференции "Тампа" ведет в серии с "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:0. 12 сентября состоится их третий матч.-0-

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