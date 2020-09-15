15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Даллас" стал первым финалистом чемпионата НХЛ. В пятом матче решающей серии Западной конференции "Старз" победили "Вегас" в овертайме - 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). Счет в серии до четырех побед стал 4:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как это было и в предыдущих матчах двух дружин, "Вегас" с первых минут захватил преимущество. Итогом такого активного начала стала шайба Чендлера Стивенсона, который отправил шайбу между щитков вратаря техасской дружины Антона Худобина, воспользовавшись пасом Ши Теодора.

Во втором периоде моменты возникали как у одних, так и других ворот, "Даллас" целых шесть минут играл в меньшинстве, но "золотые рыцари" взломать его оборону так и не смогли. В концовке периода уже "Старз" устроили навал. Но свою команду дважды спас Робин Ленер.

Третий отрезок матча начался для техасцев обескураживающе. На 15-й секунде периода форвард "Вегаса" Райли Смит увеличил преимущесто своей команды броском в ближний верхний угол Антона Худобина.

"Даллас" начал методично расшатывать оборону конкурентов и через 10 минут после гола "Вегаса" в сутолоке у ворот отличился Джейми Бенн. "Старз" пошли вперед еще большими силами и менее чем за четыре минуты до сирены сравняли счет. Йоэль Кивиранта четко сыграл на добивании.

В овертайме "Даллас" наказал "золотых рыцарей" за грубую игру. Российский форвард Денис Гурьянов стал автором победной шайбы, которая вывела его клуб в финал розыгрыша Кубка Стэнли впервые за 20 лет.

В решающей серии Кубка Стэнли соперниками "Старз" станут победители финала Восточной конференции, в котором "Тампа" ведет у "Айлендерс" со счетом 3:1. Пятый матч между этими командами пройдет в ночь на среду 16 сентября.-0-