Даниэль Корсо сделал хет-трик в матче Рождественского турнира в составе команды Президента

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий Даниэль Корсо сделал голевой хет-трик на Рождественском турнире в составе команды Президента Беларуси в матче со сборной Международной федерации хоккея (IIHF), передает корреспондент БЕЛТА.
Форвард свою первую шайбу в игре на "Чижовка-Арене" забросил в конце первого периода. После перерыва во вторые двадцать минут поединка он еще дважды поразил ворота соперников. Одну из шайб во втором периоде забросил с передачи Александра Лукашенко.
После двух периодов счет в матче хоккейной команды Президента Беларуси и сборной IIHF - 8:4. В активе Даниэля Корсо три гола, глава государства Александр Лукашенко отметился двумя результативными передачами.-0-
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