Даниил Медведев победил Новака Джоковича на итоговом турнире АТР в Лондоне

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго тура предварительного этапа российский теннисист, занимающий четвертое место в мировом рейтинге, победил главного фаворита в двух сетах - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На старте турнира Даниил Медведев был сильнее представителя Германии Александра Зверева (7-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 6:4, а Новак Джокович обыграл аргентинца Диего Шварцмана (9) - 6:3, 6:2. Во втором туре Александр Зверев переиграл Диего Шварцмана в трехсетовом матче - 6:3, 4:6, 6:3.

Сегодня в другой группе ее лидер австриец Доминик Тим (3) встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым (8), а второй номер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль сыграет с победителем прошлого итогового турнира греком Стефаносом Циципасом (6). В активе Доминика Тима две виктории, по одному выигрышу у Рафаэля Надаля и Стефаноса Циципаса, Андрей Рублев проиграл оба своих поединка.

В полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждой группы. Общий призовой фонд нынешнего итогового турнира, который завершится 22 ноября, составляет $5,7 млн.-0-