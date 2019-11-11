Даниил Медведев проиграл Стефаносу Циципасу на итоговом турнире АТР

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин Даниил Медведев (4-й номер мирового рейтинга) потерпел поражение в первом туре итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня российский теннисист встречался с греком Стефаносом Циципасом (6) и уступил в двух сетах - 6:7 (5:7), 4:6.
Позже во втором поединке стартового тура в группе Андре Агасси первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль будет соперничать с победителем прошлого итогового турнира представителем Германии Александром Зверевым, находящимся на 7-й строке мирового рейтинга.
В группе Бьорна Борга серб Новак Джокович (2) одержал победу над итальянским теннисистом Маттео Берреттини (8) - 6:2, 6:1, а австриец Доминик Тим (5) также в двух сетах переиграл швейцарца Роджера Федерера (3) - 7:5, 7:5.
После завершения группового этапа в полуфинал выйдут по два лучших теннисиста из каждого квартета.
Общий призовой фонд итогового турнира АТР-2019, который завершится 17 ноября, составляет $9 млн. В решающем поединке итогового турнира прошлого года Александр Зверев победил Новака Джоковича - 6:4, 6:3.-0-