Даниил Медведев стал вторым финалистом Australian Open

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал мужского одиночного разряда Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором полуфинале россиянин, занимающий 4-е место в мировом рейтинге, обыграл грека Стефаноса Циципаса, у которого 6-е место в рейтинге АТР, - 6:4, 6:2, 7:5. В воскресенье, 21 февраля, в решающем поединке Даниил Медведев встретится с восьмикратным чемпионом Australian Open, первой ракеткой планеты сербом Новаком Джоковичем, который в первом полуфинале победил российского теннисиста Аслана Карацева (114-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 6:4, 6:2.

Как сообщалось, сегодня в финальном матче женского парного разряда белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс выиграли у чешского дуэта Барбора Крейчикова / Катерина Синякова - 6:4, 6:3.

Завтра в решающем поединке женского одиночного разряда третья ракетка мира японка Наоми Осака встретится с американкой Дженнифер Брэди (24). Наоми Осака во второй раз сыграет в финале чемпионата Австралии, который она выиграла в 2019 году. Кроме того, у нее еще два титула открытого чемпионата США (2018, 2020). Ее соперница впервые пробилась в финал состязаний серии "Большого шлема".

Также завтра в финале мужского парного разряда американо-британский дуэт Раджив Рам / Джо Солсбери сыграет со словацко-хорватским тандемом Филип Полашек / Иван Додиг. В решающем матче соревнований смешанных пар австралийцы Саманта Стосур и Мэттью Эбден будут соперничать с чешско-американским дуэтом Барбора Крейчикова / Раджив Рам.

Открытый чемпионат Австралии проводится в 109-й раз. В прошлом году победительницей женского турнира впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал Новак Джокович. Общий призовой фонд Australian Open - 2021, который завершится 21 февраля, составляет $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $2,1 млн.-0-