Дарье Домрачевой вручили Малый хрустальный глобус в гонке преследования сезона-2014/2015

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской биатлонистке, четырехкратной олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой вручили сегодня Малый хрустальный глобус за победу в Кубке мира в гонке преследования сезона-2014/2015. Торжественная церемония награждения состоялась во время чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит в "Раубичах", передает корреспондент БЕЛТА.

Малый хрустальный глобус именитой белоруске вручил вице-президент Международной ассоциации биатлонистов Иржи Гамза.

Дарья Домрачева получила Малый хрустальный глобус в гонке преследования сезона-2014/2015 после пересмотра итогов выступления российской биатлонистки Екатерины Глазыриной. Россиянку дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017-го были аннулированы.

В результате пересчета очков сезона-2014/2015 белоруска возглавила зачет гонок преследования.

По количеству очков Дарья Домрачева сравнялась с финкой Кайсой Мякяряйнен, но одержала в том сезоне на одну победу больше и поднялась на первую строку.

Участие в мировом форуме по летнему биатлону принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран. Завершатся состязания 25 августа.

Белорусские "Раубичи" принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось в 1999 году.

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Фото Дениса Костюченко