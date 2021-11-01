Дарья Андреева завоевала серебро на международном турнире по фехтованию в Германии

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская саблистка Дарья Андреева выиграла серебряную медаль на международном турнире Kunzelsau Wurth Cup - 2021, который проходил в Кюнцельзау (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На пути ко второй ступени пьедестала белоруска одержала четыре победы.
В стартовом поединке Дарья Андреева была сильнее немки Карины Шмидт -15:2. Затем она выбила из борьбы за награды еще трех спортсменок из Германии: Лауру Зеб -15:12, Юльви Шиллингер - 15:9, Анн-Софи Киндлер - 15:10.
В финальном поединке Юлика Функе смогла отомстить за соотечественниц, победив спортсменку из Беларуси со счетом 15:11.
Состязания саблисток в рамках международного турнира Kunzelsau Wurth Cup - 2021 собрали 30 спортсменок из Австрии, Беларуси, Бельгии и Германии.-0-