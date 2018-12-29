Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален стали третьими в масс-старте на Рождественской гонке

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален заняли третье место в масс-старте на Рождественской гонке в Гельзенкирхене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Состязания стреляющих лыжников состоялись сегодня на футбольной арене немецкого клуба "Шальке 04". Лучший дуэт определился после восьми кругов гонки. Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален заключительную стрельбу провел без ошибок и ушел лидером на заключительный отрезок, но уступил в финишном спурте соперникам. Преследовали на трассе именитого атлета, уже завершившего спортивную карьеру, действующие биатлонисты итальянец Лукас Хофер и француз Эмильен Жакелен. В итоге первым финиш пересек Хофер, который победил в масс-старте вместе с Доротеей Вирер. Второе место заняли Анаис Бескон и Эмильен Жакелен из Франции.

Дарья Домрачева, в июне 2018 года также завершившая карьеру, уверенно провела вторую часть гонки, что и позволило ее супругу побороться за призовое место.

Масс-старт в Рождественской гонке состоял из восьми огневых рубежей (по четыре у мужчин и женщин). За перипетиями борьбы на арене наблюдали более 46 тыс. зрителей.

Рождественская гонка продолжится сегодня в 21.30 гонкой преследования, по итогам которой лучшему дуэту будет вручен кубок победителей.-0-