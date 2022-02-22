Дарья Домрачева оценила выступления белорусов на Олимпиаде

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева поделилась мнением о результатах белорусских олимпийцев в Пекине, сообщает пресс-служба НОК.

"Болельщики наверняка ожидали от команды лучших результатов. Однако хочу сказать, что в выступлении важно видеть не только цифры, но и потенциал. Хотелось бы отметить наших медалистов: и для Анны Гуськовой, и для Антона Смольского это большое достижение. Аня пошла на невероятный риск, совершив прыжок, который не исполняла четыре года. В итоге храбрость, сила воли и жажда победы и принесли ей это серебро", - отметила Дарья Домрачева.

Олимпийская чемпионка добавила, что медаль Антона Смольского - большой успех как для него самого, так и для биатлонной команды в целом. "В таких сложных условиях он справился с сильным морозом, шквалистым ветром и прошел все огневые рубежи чисто. Еще раз повторю, каждая из этих серебряных наград - большая победа. Хотелось бы поддержать спортсменов, которым не удалось показать свой максимум. Возможно, это произошло из-за завышенных ожиданий. Уверена, ребята еще проявят себя на следующих крупных турнирах. Желаю всем удачи и успехов!", - сказала Дарья Домрачева.-0-