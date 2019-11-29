Дарья Домрачева вошла в состав жюри конкурса на разработку талисмана к ЧМ по хоккею - 2021

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарная белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева вошла в состав жюри конкурса на разработку талисмана к чемпионату мира по хоккею - 2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Открытый конкурс на создание талисмана чемпионата мира по хоккею - 2021 стартовал 18 сентября. Все желающие принять в нем участие еще могут прислать свои работы на адрес mascot@2021iihfwm.com. Организаторы обращают внимание, что количество заявок не ограничено. Первый этап конкурса продлится до 1 декабря, после чего жюри, в которое входят представители Беларуси и Латвии, определит победителя и лауреатов конкурса.

В состав оценочной комиссии вошли руководители оргкомитетов чемпионата в Беларуси и Латвии - Геннадий Савилов и Эдгарс Бунцис. Представителями белорусской стороны также уже выступили один из лидеров известной рок-группы "БИ-2" Шура, самый результативный белорусский хоккеист в истории НХЛ Михаил Грабовский и резидент Comedy Club, сценарист и певец Андрей Скороход.

Теперь же звездную команду жюри конкурса на разработку талисмана предстоящего форума пополнила Дарья Домрачева.

Победитель конкурса получит комплект билетов на две персоны на любые пять игр мирового форума, а также экскурсию на две персоны по подтрибунным помещениям официальной арены чемпионата перед одной из игр.

Участники, занявшие 2-е и 3-е места, будут награждены билетами на любые три (за исключением полуфиналов и финала) и две игры (групповой стадии) соответственно.

ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Минске и Риге.-0-