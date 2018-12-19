Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
19 декабря 2018, Ср
-7°C
Сплошная облачность EUR 2.4272
USD 2.1304
RUB 3.1726
Главное
Александр Лукашенко "Спорт - не лотерея" - Лукашенко требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль
Президент
Румас вручил госнаграды более чем 100 представителям различных сфер
Общество
Опубликован проект закона о республиканском бюджете на 2019 год
Экономика
"Я так долго ждала этого звонка!" Минчанка выиграла квартиру от "Евроопт" и расплакалась от счастья!
Общество
"Дана Холдингс": в новый год - в ритме "Вальса"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Турция выиграла иск в ВТО по пошлинам США
19:57 В мире
Сайдик: число гражданских жертв в зоне конфликта в Донбассе с начала года сократилось вдвое
19:56 Политика
США начали вывод войск из Сирии
19:49 В мире
ФОТОРЕПОРТАЖ: Новогодние представления для детей начались в Витебске
19:41 Регионы
БЖД вручила подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната
19:30 Регионы
Вечер белорусского документального кино состоялся в Каире
19:24 Культура
Дарья Юркевич стала седьмой в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU по биатлону
18:59 Спорт
Социальный дом на 120 квартир построили с китайской поддержкой в Витебске
18:56 Регионы
Белоруска Марина Слуцкая входит в топ-10 сильнейших дзюдоисток мира
18:37 Спорт
Умерла известная баскетболистка Анжела Дубойская
18:36 Спорт
Время приема врачами общей практики увеличено в Беларуси
18:22 Общество
В России задержан белорус, разыскиваемый за автомошенничество
18:08 Происшествия
В Беларуси создан оргкомитет по подготовке мероприятий к 100-летию комсомола
18:05 Общество
ГАИ напоминает квадроциклистам об ответственности за езду по полям
17:48 Общество
Генсоглашение между правительством, нанимателями и профсоюзами на 2019-2021 годы подписано в Беларуси
17:39 Общество
В Минской области повысят эффективность работы антикоррупционных комиссий в исполкомах
17:36 Регионы
В минских роддомах мамам вручат подарочные наборы для малышей
17:36 Регионы
Налоговые органы усилят контроль за нелегальными таксистами накануне II Европейских игр
17:12 Регионы
Белорусский Дед Мороз рассказал, как правильно встретить Новый год
17:12 Общество
Костюмированная велопрогулка пройдет в Минске 25 декабря
17:03 Регионы
Все новости
Темы
Новый год Новый год
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
К юбилею молодежного движения К юбилею молодежного движения
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Дарья Юркевич стала седьмой в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU по биатлону

Спорт 19.12.2018 | 18:59

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индивидуальной гонке на 15 км белоруска Дарья Юркевич заняла седьмое место на этапе Кубка IBU по биатлону в австрийском Обертиллиахе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская спортсменка преодолела дистанцию без штрафа за 42 мин. 51,6 сек., отстав от победительницы француженки Каролин Коломбо на 40 сек. Второе место заняла немецкая биатлонистка Надин Хорхлер, ее результат составил 42 мин. 12,1 сек. На третью ступень пьедестала поднялась шведка Элизабет Хогберг (42 мин. 30 сек.).

Всего участие в индивидуальной гонке приняла 101 спортсменка.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Австрия, биатлон, женщины
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
﻿
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4272 BYN 2.423 BYN 2.43 BYN
USD
2.1304 BYN 2.129 BYN 2.134 BYN
RUB
3.1726 BYN 3.16 BYN 3.17 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Как создаются елочные игрушки
Все видео

Фотоновости

Новогодние представления для детей начались в Витебске
Все фото

Инфографика

Работа минского пассажирского транспорта в декабре В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий города 24 и 31 декабря: работа автобусных маршрутов № 76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э не планируется; организуется работа автобусного маршрута №134с;
Вся инфографика
Президент
Лукашенко расставил приоритеты в финансировании спорта
Лукашенко: работы Галины Волчек выделяются психологической глубиной созданных образов
БФФ предлагает открыть в разных районах Минска специализированные футбольные школы
Политика
Во время заседания МИД отмечает заметный рост интереса к Беларуси со стороны германских компаний
Сайдик: число гражданских жертв в зоне конфликта в Донбассе с начала года сократилось вдвое
Ермолович: дальнейшая гармонизация налогового законодательства Беларуси и РФ требует допобсуждения
Экономика
Фото из архива Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10%
МНС пока не будет инициировать ужесточение ответственности для нелегальных таксистов
Развитие промпроизводства и ТЭК Беларуси обсудят 20 декабря на совместном заседании палат парламента
Происшествия
Фото из Telegram ГАИ Минска В Минске учебный автомобиль врезался в легковушку и вылетел с дороги
В России задержан белорус, разыскиваемый за автомошенничество
Инженеров Солигорского мелиопредприятия будут судить за нарушение правил безопасности
Общество
Фото из архива В Беларуси 37,6% введенного в январе-ноябре жилья построено для нуждающихся
Время приема врачами общей практики увеличено в Беларуси
В Беларуси создан оргкомитет по подготовке мероприятий к 100-летию комсомола
Регионы
Ключи новоселам вручает Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин Социальный дом на 120 квартир построили с китайской поддержкой в Витебске
ФОТОРЕПОРТАЖ: Новогодние представления для детей начались в Витебске
БЖД вручила подарки воспитанникам Ждановичской школы-интерната
Технологии
10 важных советов для перехода в облако
Скоростной тоннель Илона Маска открылся в Лос-Анджелесе
Ученые предлагают использовать в сельском хозяйстве шмелей вместо дронов
Культура
Бондарь: у творческого дома продюсерского центра "Спамаш" большое будущее
Вечер белорусского документального кино состоялся в Каире
Гомельский дворцово-парковый ансамбль присоединился к проекту "Карта гостя"
В мире
Фото DPA В немецком Кельне из-за бомбы эвакуировали тысячу человек
Турция выиграла иск в ВТО по пошлинам США
США начали вывод войск из Сирии
Калейдоскоп
Фото Walt Disney Суд в США обязал браконьера ежемесячно пересматривать мультфильм про Бэмби
В Милане испекли самый большой в мире рождественский кекс
Медик рассказала, какие сладости предпочтительнее дарить детям на Новый год
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия