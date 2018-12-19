Дарья Юркевич стала седьмой в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU по биатлону

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индивидуальной гонке на 15 км белоруска Дарья Юркевич заняла седьмое место на этапе Кубка IBU по биатлону в австрийском Обертиллиахе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская спортсменка преодолела дистанцию без штрафа за 42 мин. 51,6 сек., отстав от победительницы француженки Каролин Коломбо на 40 сек. Второе место заняла немецкая биатлонистка Надин Хорхлер, ее результат составил 42 мин. 12,1 сек. На третью ступень пьедестала поднялась шведка Элизабет Хогберг (42 мин. 30 сек.).

Всего участие в индивидуальной гонке приняла 101 спортсменка.-0-