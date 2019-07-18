Дарья Кисель выиграла бронзу на юниорском ЧЕ по настольному теннису

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Кисель завоевала бронзовую награду юниорского (до 18 лет) чемпионата Европы по настольному теннису, который завершился в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В турнирной сетке белоруске, посеянной под 18-м номером, удалось обыграть многих сильных соперниц. В 1/16 финала Дарья Кисель была сильнее Катаржины Вегжин из Польши - 11:8, 6:11, 8:11, 6:11, 13:11, 11:7, 11:7. Далее она обыграла Рикке Скаттет из Норвегии - 11:4, 11:3, 11:4, 11:6. В четвертьфинале серьезное сопротивление оказала Эма Лабосова из Словакии, которая вела по сетам 3:1, но белоруска выиграла заключительные три партии - 14:12, 11:7, 11:8 - и вышла в полуфинал. В четверке сильнейших Дарья Кисель уступила итальянке Джамиле Лауренти - 3:11, 5:11, 9:11, 12:14. Как рассказала Дарья пресс-службе Белорусской федерации настольного тенниса, поражение от соперницы из Италии - четвертое подряд за последние годы.

"Довольна завоеванием бронзовой награды чемпионата Европы. Очень хотелось сыграть в финале, но у меня есть еще такая возможность через год. Результат в Чехии прибавляет мне мотивации продолжать упорно работать и готовиться к следующим турнирам", - рассказала Дарья Кисель.

В финале Джамила Лауренти уступила Анне Вегжин из Польши, которая и стала обладателем золотой награды чемпионата Европы среди юниоров.-0-