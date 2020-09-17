17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряная медалистка Игр-2016 Дарья Наумова выиграла золото чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике в третий день состязаний в РЦОП "Стайки", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Титулованной спортсменке, выступавшей в весовой категории 76 кг, в двоеборье покорился вес 228 кг (рывок 103 + толчок 125 кг). Серебро на счету Дины Сазановец. Уроженке Кличева покорились итоговые 218 кг (97+121). Третье место в этой категории заняла Александра Колюгова - 199 кг (91+108).

Также в соревнованиях женщин были разыграны медали в категориях 64 кг и 71 кг. У мужчин стали известны призеры в весах 73 кг и 81 кг.

Среди спортсменок, чей вес не превышает 64 кг, не было равных Алине Щепановой - 198 кг (88+110). Серебряная медаль у Дианы Мойсеевич - 185 кг (83 кг+102). Анастасия Мшар стала обладательницей бронзы - 184 кг (83+101).

В категории 71 кг чемпионский титул выиграла Рина Литошик - 211 кг (95+116). Серебро вручили Дарье Лазакович - 198 кг (88+110). Бронзовая медаль досталась Дарье Хейдер - 187 кг (82+105).

У мужчин в категории 73 кг не было равных Илье Жерновскому - 308 кг (140+168), второе место занял Владимир Зайцев - 286 кг (131+155). Третья позиция в итоговом протоколе у Александра Трапши - 266 кг (126+140).

Для того чтобы победить в весе 81 кг, Игорь Лозко по сумме двух упражнений поднял над головой 320 кг (142+178). Николай Черняк уступил победителю всего килограмм - 319 кг (145+174). Замкнул тройку сильнейших Олег Потупчик - 293 кг (133+160).

Состязания в РЦОП "Стайки" продлятся до 19 сентября. Из-за того, что международные турниры были отменены в связи с пандемией коронавируса, чемпионат Беларуси стал для отечественных мастеров "железных игр" ключевым стартом сезона.-0-