Дарья Власова выиграла бронзу турнира Европейского кадетского цикла по фехтованию в Познани

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Власова выиграла бронзу турнира Европейского кадетского цикла по фехтованию на рапирах в Познани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительной стадии Дарья Власова победила еще одну белоруску Анну Зубковскую - 15:9. Не стала преградой для нее и полька Оливия Дембицкая - 15:10. В 1/16 финала спортсменка из Бреста повергла канадку Тинне Мак - 15:9. Затем были виктории над француженкой Серилль Дарде и румынкой Кариной Василе - 15:13. Увы, в полуфинале белоруска проиграла немке Луке Холланд-Куц - 5:15. Тем не менее, согласно регламенту турнира, Дарья Власова стала обладателем бронзы.

Обидчица белоруски в итоге стала победительницей соревнований. Серебро у украинки Кристины Петровой. Вторая бронза на счету польки Каролины Журавской.

Всего в споре за награды участвовали 202 спортсменки из 23 стран.-0-