Дарья Власова выиграла бронзу турнира Европейского кадетского цикла по фехтованию в Румынии

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Власова выиграла бронзу турнира Европейского кадетского цикла по фехтованию на рапирах в Румынии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительной стадии Дарья Власова победила Элину Солобаеву из Украины - 15:12. Затем брестчанка с одинаковым счетом 15:3 обыграла венгерку Анну Шедер и еще одну украинку Ольгу Калкутину. В бою за место в полуфинале Дарья Власова была лучше третьей представительницы Украины Светланы Сопит - 15:12. Увы, в полуфинале дорогу белоруске перешла румынка Карина Василе, победившая со счетом 15:13. Тем не менее, согласно регламенту турнира Дарья Власова стала обладательницей бронзы.

Обидчица белоруски в итоге выиграла соревнования. Серебро у француженки Алисии Одибер. Вторая бронза на счету украинки Анастасии Ерофеенко.

Всего в споре за награды участвовали 84 рапиристки из 14 стран.-0-