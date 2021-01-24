Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора в главном бою турнира по смешанным единоборствам

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американец Дастин Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 257 в легком весе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Это была вторая встреча между американским и ирландским спортсменами. В сентябре 2014 года Конор Макгрегор отправил соперника на канвас уже в первом раунде боя. Но на сей раз Дастин Порье смог взять убедительный реванш.

Поединок начался с разведки. Спортсмены старались найти слабые места в обороне друг друга. В одной из атак Дастин Порье перевел ирландца в партер, но извлечь какую-то пользу не смог. Далее атлеты сражались в стойке. Конор Макгрегор отлично работал коленями, что дало ему небольшое преимущество. Во втором раунде ирландец продолжил атаки на оборонительные порядки Дастина Порье, который выжидал ошибки оппонента. Он дождался своего часа. Сумев провести отличную атаку, американец зажал соперника у клетки, отправив ирландца в нокаут.

Теперь у 32-летнего Дастина Порье 27 побед в MMA при 6 поражениях и 1 несостоявшемся бое. В еще одном ключевом поединке турнира UFC 257 в легкой весовой американец Майкл Чендлер нокаутировал в первом раунде представителя Новой Зеландии Дэна Хукера. -0-