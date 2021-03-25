Датчане и швейцарцы победили на старте квалификации ЧМ по футболу

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключительные матчи первого тура проходят сегодня в европейской квалификации футбольного чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке группы С футболисты Болгарии принимали в Софии команду Швейцарии и проиграли со счетом 1:3. Позже в Парме футболисты Италии сыграют с Северной Ирландией.

В группе F команда Израиля в Тель-Авиве уступила сборной Дании с результатом 0:2. Также сегодня футболисты Молдовы в Кишиневе встретятся с командой Фарерских островов, а в Глазго сборная Шотландии будет соперничать с Австрией.

Позже состоятся встречи еще в трех группах:

В: Швеция - Грузия, Испания - Греция;

I: Англия - Сан-Марино, Венгрия - Польша, Андорра - Албания;

J: Германия - Исландия, Лихтенштейн - Армения, Румыния - Северная Македония.

В квалификационной группе Е, в которой сыграют белорусские футболисты, первые матчи прошли 24 марта. В Брюсселе сборная Бельгии одержала волевую викторию над командой Уэльса - 3:1, а футболисты Чехии в польском Люблине разгромили эстонцев со счетом 6:2. Сборная Беларуси стартует в отборочном турнире чемпионата планеты 27 марта на минском стадионе "Динамо" встречей с эстонской дружиной. Затем 30 марта подопечные Михаила Мархеля сыграют в гостях у бельгийцев.

Результаты стартовых игр в остальных группах:

А: Португалия - Азербайджан - 1:0, Сербия - Ирландия - 3:2;

D: Франция - Украина - 1:1, Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:2;

G: Турция - Нидерланды - 4:2, Латвия - Черногория - 1:2, Гибралтар - Норвегия - 0:3;

Н: Мальта - Россия - 1:3, Кипр - Словакия - 0:0, Словения - Хорватия - 1:0.

Напрямую в финальную стадию планетарного форума от Европы выйдут победители 10 квалификационных групп. Команды, которые финишируют вторыми, а также две лучшие сборные из Лиги наций проведут поединки за три пропуска на чемпионат мира.-0-