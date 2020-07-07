Датчане отказались проводить ЧМ-2021 по спортивной гимнастике

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по спортивной гимнастике-2021 в Дании не состоится из-за отказа принимающей стороны, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт международной федерации данного вида спорта (FIG).

Турнир должен был пройти в Копенгагене в октябре следующего года, однако датская сторона приняла решение отказаться от его проведения. О причинах не сообщается. Исполком FIG в ближайшее время будет выбирать новое место для планетарного первенства 2021 года.

Минувший чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел с 4 по 13 октября 2019 года в Штутгарте (Германия). На турнире были разыграны квоты на Олимпийские игры-2020 в Токио.-0-