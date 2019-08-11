Датчане после победы над белорусами одолели албанцев в квалификации баскетбольного ЧЕ

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты сборной Дании одержали вторую викторию в квалификации чемпионата Европы 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После победы в Минске над белорусами (81:78) датчане на своей площадке в Баллерупе взяли верх над албанцами со счетом 95:73. Для албанских баскетболистов это второе поражение в групп Е. На старте они проиграли в Тиране сборной Беларуси - 51:73.

Турнирное положение после двух туров: Дания - 4 очка, Беларусь - 3, Албания - 2.

На следующей неделе сборная Беларуси проведет два заключительных поединка второго этапа квалификации: 14 августа в Минске с Албанией, 17 августа в Копенгагене с Данией. В последнем матче этой группы 21 августа албанцы примут у себя дома датчан.

Составы остальных квалификационных групп: F - Словакия, Кипр, Румыния; G - Великобритания, Люксембург, Косово; Н - Исландия, Португалия, Швейцария.

В основной отборочный раунд континентального первенства выйдут только победители групп. Если команда Беларуси сумеет занять первое место, то попадет в квартет С, где ее соперниками будут сборные Литвы, Бельгии и Чехии.

Финальный этап чемпионата Европы с участием 24 команд пройдет в августе 2021 года на аренах Грузии, Чехии, Германии, Италии.-0-