Датчане сенсационно победили хоккеистов Чехии на олимпийском турнире

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты сборной Дании неожиданно обыграли чехов с результатом 2:1 во втором матче олимпийского турнира в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом периоде датчане дважды поразили ворота потенциальных фаворитов, а во второй двадцатиминутке чехи отыграли одну шайбу. В заключительной трети матча чешские хоккеисты полностью владели инициативой, нанесли 13 бросков в створ ворот соперников, но не сумели пробить опытнейшего голкипера датской команды Себастьяна Дама.
Также сегодня в стартовом поединке предварительной группы В действующие олимпийские чемпионы российские хоккеисты с огромным трудом одолели сборную Швейцарии - 1:0.
В остальных квартетах встречи первого тура состоятся завтра: А - Канада - Германия, США - Китай; С - Швеция - Латвия, Финляндия - Словакия.
После завершения предварительного этапа прямые путевки в четвертьфинал получат победители трех групп и лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные команды проведут квалификационные игры за выход в 1/4 финала. Матч за бронзу намечен на 19 февраля, главный финал должен состояться 20 февраля. В финальном поединке Олимпиады-2018 в Пхенчхане россияне обыграли в овертайме сборную Германии со счетом 4:3, а в матче за бронзу команда Канады победила чехов с результатом 6:4.-0-