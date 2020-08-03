Датские этапы веломногодневки "Тур де Франс" - 2021 перенесены на год из-за ЧЕ по футболу

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Этапы веломногодневки "Тур де Франс", которые должны были пройти по территории Дании в 2021 году, перенесены на 2022 год, сообщает ТАСС со ссылкой датский портал Holbaekonline.

Изначально "Тур де Франс" в 2021 году должна была состояться с 2 по 25 июля, но в связи с олимпийскими соревнованиями по велоспорту на шоссе (24, 25 и 28 июля) было принято решение перенести сроки многодневной велогонки на более ранние даты - с 26 июня по 18 июля. На территории Дании планировалось организовать три этапа. Но чтобы они не пересекались с матчами отложенного из-за пандемии чемпионата Европы по футболу было принято решение отложить их на год. Ожидается, что именно в столице Дании будет дан старт "Тур де Франс" в 2022 году.

"Я рад, что нам удалось обеспечить начало "Тур де Франс" в Дании в 2022 году, - отметил мэр Копенгагена Франк Йенсен. - Многие из нас с нетерпением ждали в следующем году прибытие велогонки в Данию, но теперь, к сожалению, придется подождать еще. С другой стороны, датчане могут рассчитывать на еще больший взрыв интереса к соревнованиям в 2022 году, когда начало гонки не будет зависеть от чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр".

"Тур де Франс" проводится с 1903 года и является одной из самых престижных веломногодневок наряду с "Джиро д'Италия" и "Вуэльтой". В 2020 году "Тур де Франс" планируется провести с 29 августа по 20 сентября.-0-