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12 декабря 2020, 09:48

Датские гандболистки обыграли шведок в матче ЧЕ

Фото ligasporta.com.ua
Фото ligasporta.com.ua

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Дании победно начали второй этап домашнего чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяйки континентального первенства встретили упорное сопротивление со стороны команды Швеции, но все же выиграли с преимуществом в два гола - 24:22.

В своеобразном повторении финала ЧЕ-2018 обладательницы серебряных наград россиянки долгое время выигрывали у действующих чемпионок континента француженок, но в итоге встреча завершилась вничью - 28:28. В стартовом поединке второго группового этапа российские гандболистки с минимальным преимуществом обыграли команду Черногории - 24:23, а француженки одолели испанок - 26:25.

Положение команд: Россия - 7 очков (4 матча), Франция - 7 (4), Дания - 4 (3), Швеция - 1 (3), Испания - 1 (3), Черногория - 0 (0).

Два матча состоятся сегодня в другой группе: Венгрия - Германия и Хорватия - Норвегия. Положение команд: Хорватия - 6 (3), Норвегия - 6 (3), Нидерланды - 2 (3), Германия - 2 (2), Венгрия - 0 (2), Румыния - 0 (3).

После завершения второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-

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